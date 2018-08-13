The Guardian: Компартія Чехії звинувачує Україну у придушенні «Празької весни»

Мовляв, тогочасний лідер СРСР Леонід Брежнєв був українцем, а питомих росіян нібито не було ні серед радянських лідерів, ні серед червоноармійців, які вторглися в Чехословаччину.

Привид минулого повернувся і нависає над компартією Чехії, яка вперше за 30 років стала ближчою до влади.

Через місяць після того, як вона підтримала міноритарний уряд найбагатшого бізнесмена країни Андрея Бабіша, колись всемогутній Комуністичній партії Богемії і Моравії доводиться мати справу з пам’яттю чехів про жорстоку розправу над «Празькою весною» 1968 року, пише The Guardain.

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Наближення 50-ї річниці вторгнення СРСР у тогочасну Чехословаччину відроджує ворожість до єдиної уцілілої компартії на просторах колишнього східного блоку. В 1968 році лідер чеської Комуністичної партії Александер Дубчек проводив ліберальні реформи. Але Москва і інші країни Варшавського договору вирішили, що він зайшов надто далеко у своїй спробі створити «соціалізм з людським обличчям», відмовившись від цензури і дозволивши свободу слова в своїй країні.

Після військового вторгнення СРСР почався період жорстких репресій, які тривали аж до чехословацької «Оксамитової революції» в 1989 році, яка поклала край комуністичному режиму в країні на 41-році його функціонування.

Деякі чехи бачать чіткий зв’язок між режимом, який лишився в минулому, і сучасною чеською компартією. Вони підозрюють, що нинішня політична сила діє як «троянський кінь» для уряду президента Росії Володимира Путіна, підтримуючи зовнішньополітичні авантюри Кремля і допомагаючи йому втручатися у внутрішню політику Чехії.

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Підозри посилилися після того, як компартія підтримала уряд прем’єр-міністра Бабіша, який нібито в минулому був агентом Чехословацької служби безпеки, яка була аналогом КДБ в країні. Також свою роль грають проросійські погляди президента Мілоша Земана, який вже давно підтримує повернення комуністів у політичне життя Чехії.

«Існує дуже багато зв’язків», - сказав виданню празький агент з нерухомості Єжі Чіхлаж, який звинувачує сучасних чеських комуністів у спробах ослабити членство країни у НАТО і ЄС.

«Комуністи фанатично підтримують сучасну Росію і Путіна. Якщо порівняти імперіалістичну політику СРСР в часи вторгнення 1968 року з нинішньою російською політикою, то буде очевидно, що суть однакова. Лише методи змінилися», - додав він.

24-річний кадровик неурядової організації Марек Навратіл погоджується щодо ролі чеських комуністів: «Якщо подивитися на заяви їхніх лідерів, більшість з них кажуть, що СРСР визволили нас і що це була дружня допомога, яка принесла стабільність. Якщо щось подібне станеться сьогодні, то, швидше за все, їхня реакція буде такою ж. Це видно з того, як вони захищають російську зовнішню політику, як підтримують анексію Криму і Сходу України. Існує закономірність, яка пов’язує сьогоднішні події з 1968-м роком».

Комуністична партія Богемії і Моравії, яка стала правонаступницею Компартії Чехословаччини, відкидає такі звинувачення, називаючи їх фальсифікацією історії і спробою опонентів демонізувати сучасну Росію. Лідер партії Войтех Філіп, юрист, який приєднався до комуністів у 1983 році в розпал Холодної війни, наполягає, що Росія майже не причетна до вторгнення в Чехословаччину в 1968-му.

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«100% історії «Празької весни» були сфальсифіковані. Ніхто не напише, що вся ідея була заснована на позиції проти Росії. Але політбюро СРСР в ті часи мало в складі лише одного питомого росіянина. І він голосував проти вторгнення. Лідер СРСР Леонід Брежнєв був з України. Більшість солдатів, які брали участь у вторгненні, були українцями», - наполягає лідер чеської компартії.

За його словами, найбільшими адвокатами вторгнення в Чехословаччину були лідери країн-сателітів СРСР, таких як НДР, Польща і Угорщина, які вважали «Празьку весну» загрозою для своїх режимів. Він називає події 1968 року «реальністю біполярного поділу світу» в часи Холодної війни між Сходом і Заходом. Він також звинувачує у тих подіях Дубчека, який, за словами лідера комуністів, нібито знав про вторгнення, але не попередив громадськість.

За словами Філіпа, найбільшим довгостроковим наслідком вторгнення в Чехословаччину став удар по міжнародному соціалістичному русі, який призвів до падіння комуністичних режимів у Східній Європі в 1989 році. Лідер компартії також відкидає звинувачення в тому, що його політична сила виконує накази, які вона отримує від посольства Росії в Празі.

«Наш партнер в Росії – це Компартія РФ. І найбільший протест проти Путіна був організований ними. Я не знаю нікого в російському посольстві, хто б був членом партії», - сказав Філіп.

Експерти кажуть, що попри те, що голоси 15 комуністів у парламенті Чехії зіграли роль у підтримці уряду Бабіша, це пристосуванство маскує справжню слабкість комуністів. Середній вік її депутатів, яких в парламенті все менше, становить 75 років. І це більше, ніж середня тривалість життя в країні. Минулого року на парламентських виборах партія набрала 7,8% голосів. І це найнижчий показник з 1990 року.