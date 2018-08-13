The Guardian: Компартія Чехії звинувачує Україну у придушенні «Празької весни»

14:10, 13 серпня 2018
Світ
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Чехи підозрюють, що компартія на побігеньках у Кремля, як і в 1968 році / Flickr/ngao5

Через місяць після того, як вона підтримала міноритарний уряд найбагатшого бізнесмена країни Андрея Бабіша, колись всемогутній Комуністичній партії Богемії і Моравії доводиться мати справу з пам’яттю чехів про жорстоку розправу над «Празькою весною» 1968 року, пише The Guardain.

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Наближення 50-ї річниці вторгнення СРСР у тогочасну Чехословаччину відроджує ворожість до єдиної уцілілої компартії на просторах колишнього східного блоку. В 1968 році лідер чеської Комуністичної партії Александер Дубчек проводив ліберальні реформи. Але Москва і інші країни Варшавського договору вирішили, що він зайшов надто далеко у своїй спробі створити «соціалізм з людським обличчям», відмовившись від цензури і дозволивши свободу слова в своїй країні.

Після військового вторгнення СРСР почався період жорстких репресій, які тривали аж до чехословацької «Оксамитової революції» в 1989 році, яка поклала край комуністичному режиму в країні на 41-році його функціонування.

Деякі чехи бачать чіткий зв’язок між режимом, який лишився в минулому, і сучасною чеською компартією. Вони підозрюють, що нинішня політична сила діє як «троянський кінь» для уряду президента Росії Володимира Путіна, підтримуючи зовнішньополітичні авантюри Кремля і допомагаючи йому втручатися у внутрішню політику Чехії.

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Підозри посилилися після того, як компартія підтримала уряд прем’єр-міністра Бабіша, який нібито в минулому був агентом Чехословацької служби безпеки, яка була аналогом КДБ в країні. Також свою роль грають проросійські погляди президента Мілоша Земана, який вже давно підтримує повернення комуністів у політичне життя Чехії.

«Існує дуже багато зв’язків», - сказав виданню празький агент з нерухомості Єжі Чіхлаж, який звинувачує сучасних чеських комуністів у спробах ослабити членство країни у НАТО і ЄС.

«Комуністи фанатично підтримують сучасну Росію і Путіна. Якщо порівняти імперіалістичну політику СРСР в часи вторгнення 1968 року з нинішньою російською політикою, то буде очевидно, що суть однакова. Лише методи змінилися», - додав він.

24-річний кадровик неурядової організації Марек Навратіл погоджується щодо ролі чеських комуністів: «Якщо подивитися на заяви їхніх лідерів, більшість з них кажуть, що СРСР визволили нас і що це була дружня допомога, яка принесла стабільність. Якщо щось подібне станеться сьогодні, то, швидше за все, їхня реакція буде такою ж. Це видно з того, як вони захищають російську зовнішню політику, як підтримують анексію Криму і Сходу України. Існує закономірність, яка пов’язує сьогоднішні події з 1968-м роком».

Комуністична партія Богемії і Моравії, яка стала правонаступницею Компартії Чехословаччини, відкидає такі звинувачення, називаючи їх фальсифікацією історії і спробою опонентів демонізувати сучасну Росію. Лідер партії Войтех Філіп, юрист, який приєднався до комуністів у 1983 році в розпал Холодної війни, наполягає, що Росія майже не причетна до вторгнення в Чехословаччину в 1968-му.

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«100% історії «Празької весни» були сфальсифіковані. Ніхто не напише, що вся ідея була заснована на позиції проти Росії. Але політбюро СРСР в ті часи мало в складі лише одного питомого росіянина. І він голосував проти вторгнення. Лідер СРСР Леонід Брежнєв був з України. Більшість солдатів, які брали участь у вторгненні, були українцями», - наполягає лідер чеської компартії.

За його словами, найбільшими адвокатами вторгнення в Чехословаччину були лідери країн-сателітів СРСР, таких як НДР, Польща і Угорщина, які вважали «Празьку весну» загрозою для своїх режимів. Він називає події 1968 року «реальністю біполярного поділу світу» в часи Холодної війни між Сходом і Заходом. Він також звинувачує у тих подіях Дубчека, який, за словами лідера комуністів, нібито знав про вторгнення, але не попередив громадськість.

За словами Філіпа, найбільшим довгостроковим наслідком вторгнення в Чехословаччину став удар по міжнародному соціалістичному русі, який призвів до падіння комуністичних режимів у Східній Європі в 1989 році. Лідер компартії також відкидає звинувачення в тому, що його політична сила виконує накази, які вона отримує від посольства Росії в Празі.

«Наш партнер в Росії – це Компартія РФ. І найбільший протест проти Путіна був організований ними. Я не знаю нікого в російському посольстві, хто б був членом партії», - сказав Філіп.

Експерти кажуть, що попри те, що голоси 15 комуністів у парламенті Чехії зіграли роль у підтримці уряду Бабіша, це пристосуванство маскує справжню слабкість комуністів. Середній вік її депутатів, яких в парламенті все менше, становить 75 років. І це більше, ніж середня тривалість життя в країні. Минулого року на парламентських виборах партія набрала 7,8% голосів. І це найнижчий показник з 1990 року.

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Теги: #Росія#Чехія#комуністична ідеологія