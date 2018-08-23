У Бельгії чоловік з ножем напав на відвідувачів ресторану, є загиблі

У прокуратурі повідомили, що в результаті інциденту загинули три людини, включаючи нападника.

Невідомий чоловік напав з ножем на відвідувачів ресторану в районі Моресне-Шапель на сході Бельгії, дві людини загинули.

Про це повідомляє телеканал RTL з посиланням на прокуратуру і бургомістра комуни Пломб'єр Террі Віммера, передає РБК.

Бургомістр зазначив, що подія не була терактом, додавши, що зловмисника нейтралізували і він "не в змозі завдати шкоди".

Читайте такожУ Франції жінка з криком "Аллах акбар" напала на людей у супермаркеті

Пізніше в прокуратурі повідомили, що в результаті інциденту загинули три людини, включаючи нападника.

Правоохоронні органи і влада не уточнили, за яких обставин загинув зловмисник.

За словами очевидців, які наводить телеканал, чоловік прийшов в ресторан, щоб напасти на свою колишню подругу і її мачуху. RTL зазначає, що, за непідтвердженою інформацією, дівчина розлучилася з чоловіком півтора роки тому, після чого він погрожував їй.

Нагадаємо, в середині липня невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса неподалік від німецького міста Любек, в результаті події постраждали не менше 14 людей.