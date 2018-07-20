У Німеччині виходець з Ірану поранив ножем 14 осіб

Двоє постраждалих були важко поранені.

Невідомий напав з ножем на пасажирів автобуса неподалік від німецького міста Любек, в результаті інциденту постраждали не менше 14 людей.

Про це повідомляє Lubecker Nachrichten.

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За словами очевидців, автобус був повністю заповнений людьми і прямував у Травемюнде, коли один з пасажирів раптово дістав ніж і напав на інших. Водій зупинив автобус, відкрив двері, щоб пасажири могли втекти, після чого теж був атакований.

Чоловік був затриманий поліцією. За даними видання, це виходець з Ірану у віці близько 35 років.

Відзначається, що двоє постраждалих були важко поранені. Загиблих в результаті атаки немає.