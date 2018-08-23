Понад 40 людей постраждали через витік хімічної речовини у торговому центрі в Шотландії

06:14, 23 серпня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє УП з посиланням на The Scottish Sun.

За інформацією видання, сотні людей були евакуйовані з торгового центру після повідомлення про витік хімічної речовини. Деякі з них скаржилися на напади кашлю.

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На місце події прибули карети швидкої допомоги і поліція, яка перекрила найближчу магістраль.

Зазначається, що екстрені служби уже ліквідували наслідки інциденту, торговий центр знову відкритий для відвідувачів.

За попередньою інформацією, інцидент пов'язаний з потраплянням парів фарби у вентиляційну систему торгового центру.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у Варшаві в головному вантажному терміналі стався витік токсичної речовини, госпіталізовано 14 осіб.

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Теги: #Шотландія#отруєння хімічною речовиною