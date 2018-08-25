Трамп здивував Держдеп скасуванням візиту Помпео в КНДР - CNN

Ще за десять хвилин до скасування візиту співробітники Держдепу проводили нараду посольств країн-союзниць, присвячене питанням майбутньої поїздки Помпео в КНДР.

В американському Держдепартаменті до останнього моменту не знали про скасування візиту держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на джерело у вищих дипломатичних колах.

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За даними телеканалу, ще за десять хвилин до скасування візиту співробітники Держдепу проводили нараду посольств країн-союзниць, присвячене питанням майбутньої поїздки Помпео в КНДР.

Як стало відомо вчора, 24 серпня, Трамп заявив про скасування візиту американського держсекретаря в КНДР, пославшись на недостатні зусилля країни щодо денуклеаризації. Проте трохи пізніше він написав у твіттері, що з нетерпінням чекає на нову зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином.