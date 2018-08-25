Недостатні успіхи з ядерного роззброєння: Трамп відклав візит держсекретаря Помпео до КНДР

Трамп вважає, що Китай перестав сприяти вирішенню питання з КНДР через посилення позиції США в питаннях двосторонньої торгівлі.

Дональд Трамп попросив держсекретаря Майка Помпео не їздити найближчим часом в КНДР.

Про це президент США написав на сторінці у Twitter.

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"Я попросив державного секретаря Майка Помпео не їхати до Північної Кореї, оскільки я відчуваю, що ми не робимо достатніх успіхів щодо денуклеаризації Корейського півострова", - сказано в повідомленні.

Також президент США вважає, що Китай перестав сприяти вирішенню цього питання через посилення позиції США в питаннях двосторонньої торгівлі.

"Помпео з нетерпінням чекає поїздки в Північну Корею найближчим часом, швидше за все після того, як наші торговельні відносини з Китаєм будуть врегульовані", - зазначив Трамп.

"А поки я хочу передати палкий привіт голові Кіму і запевнити його в моїй повазі. З нетерпінням чекаю швидкої нової зустрічі з ним", - додав глава американської держави.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що Державний секретар США Майк Помпео призначив спеціальним представником США у справах Північної Кореї віце-президента американської корпорації Ford Motor Company Стівена Бегана.

Довідка УНІАН. 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами. Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза.

За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеаризацію Корейського півострова буде завершено. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.