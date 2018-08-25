У Болгарії перекинувся автобус з туристами, 15 осіб загинули

Міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананієв, який побував в одній з лікарень, куди доставили поранених, описав ситуацію як "надзвичайно важку".

В районі Іскирскої ущелини біля міста Своге у Софійській області Болгарії перекинувся автобус із туристами, в результаті чого 15 осіб загинули, ще 27 постраждали.

Як повідомляє болгарське агентство БГНЕС з посиланням на дані лікарів швидкої допомоги, деякі з постраждалих у вкрай важкому стані.

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Згідно з інформацією, автобус з пасажирами, який прямував в Софію, перекинувся в районі Іскирської ущелини за 2 км від міста Своге. Рух в районі аварії закрито. На місці працюють рятувальні служби.

Міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананієв, який побував в одній з лікарень, куди доставили поранених, описав ситуацію як "надзвичайно важку". Він уточнив, що 13 людей загинули на місці, двоє - по дорозі в лікарню. Про причини, які могли призвести до аварії, поки даних немає.

Раніше під Дніпром вантажівка влетіла в автобус, постраждали 16 людей.