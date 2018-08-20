Під Дніпром вантажівка влетіла в автобус, постраждали 16 людей (фото, відео)

В результаті зіткнення автобус з пасажирами перекинувся.

Поблизу Дніпра сьогодні вранці внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом госпіталізовано 16 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, аварія сталася о 7.10 на трасі Дніпро — Полтава біля села Обухівка Дніпровського району.

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За інформацією відомства, вантажний автомобіль МАН зіштовхнувся з пасажирським автобусом «Еталон», який слідував за маршрутом Дніпро – Зоря.

За попередніми даними, водій вантажівки не впорався з керуванням і в’їхав в задню частину автобуса. В результаті зіткнення автобус перекинувся.

«В результаті ДТП травми дістали 16 пасажирів автобуса, серед яких одна дитина. Її було госпіталізовано до обласної дитячої клінічної лікарні. 13 пасажирів доставлено до Дніпровської міської лікарні №6, ще двоє – до лікарні №16», - йдеться у повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронні органи.

Напередодні стало відомо, що під Києвом на Новоірпінській трасі сталась смертельна ДТП. Загинуло 4 людини, ще троє перебувають в реанімації.