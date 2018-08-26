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Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Маккейна

04:26, 26 серпня 2018
Світ
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Джон Маккейн / REUTERS

"Мої найглибші співчуття і повага сім'ї сенатора Джона Маккейна. Ми співпереживаємо і молимося за вас!", - написав він.

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Як повідомлялося, Маккейн страждав від злоякісної пухлини головного мозку, яка називається гліобластома.

Раніше з'явилася інформація про те, що близькі сенатора-республіканця Джона Маккейна не будуть кликати президента США Дональда Трампа на його похорон. Планується, що на службі буде присутній віце-президент Майкл Пенс. тоді ж повідомлялося, що прощання з сенатором пройде у Вашингтонському кафедральному соборі.

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Теги: #пухлина мозку Маккейн#Джон Маккейн