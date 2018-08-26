Трамп висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора Маккейна

"Мої найглибші співчуття і повага сім'ї сенатора Джона Маккейна", - написав Трамп.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родині американського сенатора Джона Маккейна, який помер у суботу на 82-му році життя.

"Мої найглибші співчуття і повага сім'ї сенатора Джона Маккейна. Ми співпереживаємо і молимося за вас!", - написав він.

Читайте такожСенатор Джон Маккейн відмовився лікуватися від раку

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Як повідомлялося, Маккейн страждав від злоякісної пухлини головного мозку, яка називається гліобластома.

Раніше з'явилася інформація про те, що близькі сенатора-республіканця Джона Маккейна не будуть кликати президента США Дональда Трампа на його похорон. Планується, що на службі буде присутній віце-президент Майкл Пенс. тоді ж повідомлялося, що прощання з сенатором пройде у Вашингтонському кафедральному соборі.