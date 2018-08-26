У США помер сенатор Джон Маккейн

Американський політик помер у віці 81 року.

Американський сенатор Джон Маккейн (республіканець від штату Арізона), у якого була діагностована пухлина мозку, пішов з життя у віці 81 року.

Про це повідомляє The New York Times. Він страждав від злоякісної пухлини головного мозку, яка називається гліобластома.

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Раніше повідомлялося, що він відмовився від лікування.

Крім того, раніше з'явилася інформація про те, що близькі сенатора-республіканця Джона Маккейна не будуть кликати президента США Дональда Трампа на його похорон. Планується, що на службі буде присутній віце-президент Майкл Пенс. Тоді ж повідомлялося, що прощання з сенатором пройде у Вашингтонському кафедральному соборі.