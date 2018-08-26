Стало відомо, де поховають Джона Маккейна
11:43, 26 серпня 2018Світ
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Як зазначається, дата похорону Маккейна поки невідома.
Сенатора США Джона Маккейна поховають в американському місті Аннаполіс. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело.
За даними видання, до похорону труна з тілом сенатора буде перебувати в будівлі законодавчої асамблеї (парламенту) Арізони.
Як зазначається, дата похорону Маккейна поки невідома.
26 серпня стало відомо, що сенатор США Джон Маккейн помер у віці 81 року.
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