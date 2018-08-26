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Стало відомо, де поховають Джона Маккейна

11:43, 26 серпня 2018
Світ
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Сенатора США Джона Маккейна поховають в американському місті Аннаполіс. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело.

За даними видання, до похорону труна з тілом сенатора буде перебувати в будівлі законодавчої асамблеї (парламенту) Арізони.

Як зазначається, дата похорону Маккейна поки невідома.

26 серпня стало відомо, що сенатор США Джон Маккейн помер у віці 81 року.

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Теги: #Маккейн