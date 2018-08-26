КНДР звинуватила США у підготовці "злочинної змови" проти Пхеньяна

Сполучені Штати ведуть переговори з Північною Кореєю про денуклеаризацію і водночас проводять військові навчання, націлені на "проникнення у Пхеньян", написала корейська офіційна газета "Нодон сінмун".

У матеріалі корейської офіційної газети "Нодон сінмун" від 26 серпня йдеться, що США готують "злочинну змову" проти Пхеньяна.

"Нодон сінмун" пише з посиланням на південнокорейський телеканал, назви якого не зазначено, що США провели в Японії таємні військові навчання, націлені на "проникнення у Пхеньян", пише "Гордон".

Видання підкреслює, що водночас Штати "з усмішкою на обличчі" ведуть переговори з Північною Кореєю про денуклеаризацію.

Як зазначено у матеріалі, "такі кроки доводять, що США виношують злочинну змову, щоб розв'язати війну проти КНДР", якщо провести денуклеаризацію не вдасться.

12 червня в Сінгапурі пройшла зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. За підсумками американсько-північнокорейського саміту, що відбувся того самого дня, було підписано угоду: Вашингтон пообіцяв надати КНДР гарантії безпеки, а Пхеньян підтвердив прихильність повній денуклеаризації Корейського півострова.

13 червня Трамп заявив, що ядерної загрози з боку КНДР більше немає.

21 червня міністр оборони США Джеймс Меттіс зазначив, що Пхеньян ще не почав робити кроки з реалізації програми ядерного роззброєння. На переговорах у Пхеньяні 6–7 липня представники США та Північної Кореї створили робочі групи, які будуть контролювати процес денуклеаризації Корейського півострова.

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30 липня газета The Washington Post із посиланням на джерела у спецслужбах повідомила, що, за даними американської розвідки, КНДР продовжує будівництво нових міжконтинентальних ракет, які можуть досягти узбережжя США.

3 серпня в Сінгапурі держсекретар США Майк Помпео заявив журналістам, що продовження роботи над програмою озброєнь у Північній Кореї суперечить зобов'язанням щодо денуклеаризації. Він також заявив, що остаточні графіки денуклеаризації Північної Кореї визначить лідер країни Кім Чен Ин. Помпео додав, що поки санкцій проти КНДР скасовувати не будуть.

Агентство Reuters у серпні з посиланням на доповідь Організації Об'єднаних Націй повідомило, що Північна Корея не припинила розроблення ядерних і ракетних програм, порушивши санкції ООН.

24 серпня Трамп заявив, що скасував візит Помпео у Північну Корею.