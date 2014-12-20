Канада обмежила експорт до РФ технологій з дослідження нафти та сланців в Арктиці

Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер заявив, що його країна ввела санкції проти 20 громадян Росії і України, а також обмеження на експорт в Росію технологій, які можуть використовуватися для досліджень нафти та сланців в Арктиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Канади.

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Канадський прем'єр зазначив, що з початку конфлікту на сході України, "режим Путіна неперервно порушував територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

"Канада не змириться з незаконною окупацією Криму та наполегливою провокаційною військовою діяльністю у східній Україні. Таким чином ми знову оголошуємо про введення додаткових економічних санкцій та заборону здійснювати подорожі ряду російських та українських громадян. Ми також вводимо нові обмеження щодо експорту технологій, які використовуються Росією в розвідці родовищ нафти та видобувній промисловості", - наголосив Гарпер.

Також вводяться заборони в фінансовому секторі.

При цьому уточнюється, що до фізичних осіб, проти яких вводяться зазначені санкції, відноситься 20 чоловік. Окрім того сказано, що обмеження щодо експорту технологій мають відношення до глибоководної розвідки та видобутку нафти та сланцю в Арктиці.

Гарпер запевняє, що прийняття санкцій в тісній співпраці з союзниками та партнерами сприяє здійсненню справжнього тиску на Росію, щоб вона зупинила військову діяльність на українській території.

"Канада залишатиметься непохитною в підтримці українського народу, оскільки українці продовжують боротися за мир і свободу проти режиму Путіна. Ми готові вжити подальших запропонованих заходів з нашими союзниками і партнерами, якщо це буде необхідним", - підсумував Гарпер.

До фізичних осіб серед числа російських громадян, проти яких ввели санкції, відносяться перший заступник голови комітету Державної Думи з закордонних справ Леонід Калашніков, заступник голови Держдуми РФ Ігор Лєбєдєв, заступник комітету Держдуми в справах СНД Олег Лєбєдєв, перший заступник голови Держдуми РФ Іван Мельников, віце-спікер Держдуми РФ Микола Лєвічєв.

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Також санкції ввели проти першого заступника комітету Держдуми в справах СНД Володимира Нікітіна, представника терористичної організації "Донецька народна республіка" в Москві Андрія Родкіна, віце-спікера Держдуми РФ Володимира Васильєва, депутата Держдуми РФ Віктора Водолатського, заступника голови Ради Федерації РФ Юрія Воробйова, першого заступника голови комітету Держдуми РФ з закордонних справ Світлани Журової.

До фізичних осіб серед числа українських громадян санкції ввели проти тих, хто представляє терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" або займає посади в окупованому Росією Криму. До них відносяться Олег Береза, Олександр Караман, Володимир Кононов, Георгій Мурадов, Андрій Пінчук, Мирослав Руденко, Михайло Шеремет, Геннадій Циплаков, Олександр Захарченко.