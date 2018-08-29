У ЄС проголосували за скасування переходу на зимовий або літній час

80 відсотків опитаних віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час.

Переважна більшість жителів Євросоюзу, які взяли участь в опитуванні, проголосували за скасування зміни часу.

Про це свідчать результати онлайн-голосування, яке проходило в ЄС з 5 липня по 16 серпня, повідомило у середу, 29 серпня, видання Westfalenpost з посиланням на джерела у Брюсселі. Агенція dpa згодом підтвердила цю інформацію, передає DW.com.

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Загалом у голосуванні взяли участь 4,6 мільйона людей, з яких три мільйони - з Німеччини. 80 відсотків віддали голоси за скасування переходу на зимовий чи літній час. Окрім того, дещо менша кількість опитаних висловилися на користь того, щоб жити за літнім, а не зимовим часом.

Депутат Європарламенту від Німеччини Петер Лізе (Peter Liese) повідомив Westfalenpost, що Європейська комісія, яка зараз вивчає, що робити з переходом, повинна зробити відповідну пропозицію ще цього року. "Якщо результат консультації настільки очевидний, то європейські органи не повинні його ігнорувати", - сказав він.

У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджено 1980 року. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. Починаючи з 2002 року перехід був урегульований нормами ЄС, щоб уникнути проблем, спричинених різним часом при роботі транспорту, повітряному чи залізничному сполученні. Час завжди переводять в останні неділі березня та жовтня.