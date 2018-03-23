Перехід на літній час: куди переводити стрілки і як уникнути стресу для здоров'я (відео)

З 24 на 25 березня українці переведуть стрілки годинника о 3 ночі на годину вперед.

Одними з перших країн, які ввели переведення часу, стали Англія і Німеччина. Навесні стрілки годинника переводили на годину вперед, а восени повертали назад.

Відтоді традиція прижилася в більш ніж сотні країн світу. Вважають, що перехід на літній час економить до 3% електроенергії.

Читайте такожРоблять на віки: компанія Amazon будує годинник, який працюватиме 10 тисяч років (відео)

Зміни в часі негативно позначаються на самопочутті деяких людей. Можуть викликати: депресію, дратівливість, втомлюваність та зниження працездатності. Уникнути цього можна, дотримуючись простих правил.

Раніше готуйтесь до сну, збалансовано харчуйтесь, вживайте багато рідини та лягайте сапати не пізніше 23:00.