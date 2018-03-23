Перехід на літній час: куди переводити стрілки і як уникнути стресу для здоров'я (відео)

10:00, 23 березня 2018
Суспільство
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Відтоді традиція прижилася в більш ніж сотні країн світу. Вважають, що перехід на літній час економить до 3% електроенергії.

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Зміни в часі негативно позначаються на самопочутті деяких людей. Можуть викликати: депресію, дратівливість, втомлюваність та зниження працездатності. Уникнути цього можна, дотримуючись простих правил.

Раніше готуйтесь до сну, збалансовано харчуйтесь, вживайте багато рідини та лягайте сапати не пізніше 23:00.  

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Теги: #годинник#здоров'я#перехід на літній час