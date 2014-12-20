Лукашенко про торгівлю з Росією: Абсолютна політика, притому дурна та безмозка (відео)
На білоруські підприємства були запрошені представники російських ветеринарних та санітарних служб.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає політику Росіїщодо поставок до РФ білоруських продуктів "дурною та безмозкою", передає БЕЛТА.
"Але хіба можна боротися сьогодні з зростанням цін та забороняти поставки цієї продукції на власний ринок? Чим більше продукції, тим нижче ціни. Навіщо забороняти? - зазначив Олександр Лукашенко. - Абсолютна політика, притому дурна та безмозка".
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Лукашенко нагадав, що на білоруські підприємства були запрошені представники російських ветеринарних і санітарних служб.
"Нам дорікають у чому? Десь з якогось підприємства взяли пробу, досліджували її - непридатна. По-перше, можна досліджувати товар при виробництві та завантаженні. Будь ласка, приходьте, ось виробництво - дослідіть, пред'являйте претензії. Цього не було. Завантаження, візьміть будь-яку партію, якщо вона йде на Росію, досліджуйте, пред'являйте претензії. Де досліджували, як дослідили - не зрозуміло. Тому ми висунули претензії: так бути не має", - сказав білоруський лідер.
Олександр Лукашенко зазначив, що у зв'язку з цим він має поставити пряме питання Президенту Росії Володимиру Путіну: чого керівництво Росії хоче від Білорусі, чому такі кроки робляться, що стоїть за цими кроками?