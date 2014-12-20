Лукашенко про торгівлю з Росією: Абсолютна політика, притому дурна та безмозка (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає політику Росіїщодо поставок до РФ білоруських продуктів "дурною та безмозкою", передає БЕЛТА.

"Але хіба можна боротися сьогодні з зростанням цін та забороняти поставки цієї продукції на власний ринок? Чим більше продукції, тим нижче ціни. Навіщо забороняти? - зазначив Олександр Лукашенко. - Абсолютна політика, притому дурна та безмозка".

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Лукашенко нагадав, що на білоруські підприємства були запрошені представники російських ветеринарних і санітарних служб.

"Нам дорікають у чому? Десь з якогось підприємства взяли пробу, досліджували її - непридатна. По-перше, можна досліджувати товар при виробництві та завантаженні. Будь ласка, приходьте, ось виробництво - дослідіть, пред'являйте претензії. Цього не було. Завантаження, візьміть будь-яку партію, якщо вона йде на Росію, досліджуйте, пред'являйте претензії. Де досліджували, як дослідили - не зрозуміло. Тому ми висунули претензії: так бути не має", - сказав білоруський лідер.

Олександр Лукашенко зазначив, що у зв'язку з цим він має поставити пряме питання Президенту Росії Володимиру Путіну: чого керівництво Росії хоче від Білорусі, чому такі кроки робляться, що стоїть за цими кроками?