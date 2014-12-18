Ніхто не хоче вести справи з Росією через її політику на Донбасі - прем'єр Фінляндії

Падіння російської економіки спричинили три фактори. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Александер Стубб у четвер перед самітом ЄС у Брюсселі, передає Радіо Свобода.

«Думаю, що російська економіка страждає через три фактори. По-перше, вона не може модернізуватися. Вона досі покладається на викопні енергоджерела, такі, як газ та нафта. По-друге – російська економіка інтегрована у світову, на відміну від радянської економіки, тож глобальна криза б’є і по Росії. І по-третє – це, звісно, санкції, які також відіграли свою роль», – говорить Стубб.

Також, наголошує прем’єр Фінляндії, наразі спостерігається серйозний відхід інвесторів з Росії. «Ніхто не хоче вести справи із Росією через її політику на сході України», – зазначив Александер Стубб.

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18 грудня російський фондовий ринок і національна валюта продемонстрували відносне зростання. Другий день поспіль триває деяке зміцнення рубля щодо провідних валют. За долар на біржі станом на 9:48 за Києвом давали менш як 59 рублів. У вівторок під час торгової сесії вартість американської валюти сягала 80 рублів.

Аналітики вважають, що посилення рубля пов’язане з інтервенціями російського Центробанку. 16 грудня регулятор витратив на підтримання курсу майже два мільярди доларів.

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Захід запровадив низку санкцій проти Росії через анексію Криму та її роль у дестабілізації ситуації на континентальній частині України.

Саміт ЄС, який відбувається 18–19 грудня, має розглянути як одні з головних тем становище в Україні та економічну кризу в Росії, але санкції проти Москви не мають бути послаблені.