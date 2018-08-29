Північна Ірландія поставила рекорд у світовій історії, проживши 590 днів без уряду

Ірландців такий рекорд не радує, і вони проводять масштабні акції протесту.

У Північній Ірландії не можуть призначити уряд вже 590 днів, що є рекордом у світовій історії.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, уряд розпався у січні 2017 року через провальний екологічний проект.

Незабаром розкол розширився і на інші культурні та політичні питання, а спроби відновити роботу уряду Північної Ірландії застопорилися.

Ірландців такий рекорд не радує, і вони проводять масштабні акції протесту. Громадяни закликають політиків нарешті домовитися і повернутися до роботи.

Центральна влада Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії також погоджується, що потрібно терміново знайти рішення сформованої ситуації.

Нагадаємо, з 2010 року по 2011 Бельгія зуміла поставити рекорд по кількості днів без уряду - 540.