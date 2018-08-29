У Москві при загадкових обставинах загинув топ-менеджер міжнародної сталеливарної компанії

У НЛМК не коментують подробиці трагедії до з'ясування всіх обставин.

Бруно Чарльз де Куман, призначений у червні 2017 року віце-президентом з досліджень і розробок у НЛМК, загинув у Москві при загадкових обставинах.

Про це інформує РБК з посиланням на повідомлення компанії. "З великим жалем підтверджуємо, що сьогодні в Москві трагічно загинув віце-президент з досліджень і розробок Групи НЛМК Бруно Чарльз Де Куман. Ми шоковані подією і співчуваємо рідним і близьким Бруно", - йдеться в повідомленні. Компанія не коментує подробиці трагедії до з'ясування всіх обставин.

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Група НЛМК - міжнародна сталеливарна компанія з активами в Росії, США і країнах Європи. Компанія складається з трьох дивізіонів: НЛМК-Росія, НЛМК-Європа і НЛМК-США.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Москві горіла будівля Центробанку Росії.