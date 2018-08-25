У Москві горіла будівля Центробанку Росії

У Банку Росії підтвердили, що в будівлі регулятора в Москві сталася пожежа.

У Москві на Неглинній вулиці в п'ятницю ввечері, 24 серпня, загорілася будівля Банку Росії.

Про це повідомляє Газета.ру.

Осередок займання знаходиться на п'ятому поверсі адміністративної будівлі.

У Банку Росії підтвердили, що в будівлі регулятора в Москві сталася пожежа. У прес-службі фінустанови наполягають на локальному характері цього випадку.

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"Підтверджуємо пожежу. Локальний спалах. Постраждалих немає", - повідомили в банку. За словами його представників, займання сталося в робочому кабінеті в корпусі Б. Причини інциденту встановлюються.

Тим часом у московському відділенні надзвичайної служби повідомили, що загасили вогонь. "Оголошено повну ліквідація пожежі, постраждалих немає", - підтвердив представник відомства.

Як пояснили в МНС, загоряння сталося на площі 30 квадратних метрів. До його ліквідації залучалися 26 пожежних розрахунків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що викликало трагічну пожежу в ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерові. Пожежа почалася в світлодіодному світильнику, який залила тала вода з даху.