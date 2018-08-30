ЗМІ дізналися про спроби Катару впливати на політику США через друзів Трампа

У 2017 році Катар витратив $16,3 млн на просування інтересів у США, на червень цього року на країну працюють вже 23 лобістські фірми.

Політика Катару щодо лобіювання своїх інтересів у США змінилася з приходом до влади Дональда Трампа. Читайте такожТрамп обговорив з еміром Катару боротьбу проти тероризму Як повідомляє The Wall Street Journal, орієнтуючись на той факт, що президент США часто покладається на поради друзів і помічників, представники Катару намагаються встановити контакт з людьми з оточення Трампа, передає kommersant. У 2017 роціКатар витратив $16,3 млн на просування інтересів в США, станом на червень 2018 року на країну працюють вже 23 лобістські фірми (в 2016 році їх було 7).

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