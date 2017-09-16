Макрон і Меркель закликали арабські країни зняти блокаду Катару

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 15 вересня, закликали Саудівську Аравію та її союзників на Близькому Сході припинити блокаду Катару, яка триває з червня цього року.

У п'ятницю емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані відвідав Берлін та Париж, де зустрівся з лідерами ФРН та Франції, пише Deutsche Welle.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо, що навіть за сто днів після початку цього конфлікту досі не проглядаються жодні варіанти його розв'язання", - заявила Меркель після зустрічі з катарським лідером.

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Вона наголосила, що Німеччина підтримує посередницькі зусилля Кувейту та Сполучених Штатів Америки для вирішення катарської кризи, проте водночас зауважила, що Берлін не має намірів підтримувати жодну зі сторін конфлікту.

Після завершення візиту до Берліна Аль Тані відправився до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Після зустрічі лідер Франції закликав Саудівську Аравію, Бахрейн, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) до "якнайшвидшого" зняття блокади проти Катару.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет 5 червня розірвали дипломатичні відносини з Дохою і припинили з Катаром всяке сполучення, звинувативши його в підтримці тероризму і втручання в їх внутрішні справи. Пізніше про розрив дипвідносин також заявили Мальдіви, Маврикій, Мавританія. Йорданія і Джібуті знизили рівень своїх диппредставництв в Катарі. Сенегал, Нігер і Чад оголосили про відкликання послів.