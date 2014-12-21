Екс-голова Єврокомісії: Путін до 2012 року був не проти вступу України до ЄС

15:55, 21 грудня 2014
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Президент Росії Володимир Путін протягом багатьох років був згоден з членством України в ЄС. Про це заявив колишній голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

REUTERS

Як пише Welt am Sonntag, за словами Баррозу, Путін до 2012 року не мав ніяких заперечень проти приєднання України до ЄС, і Москва протягом п'яти років до цього отримувала детальну інформацію про хід переговорів про асоціацію України з Євросоюзом, передає Росбалт.

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"Після переобрання в 2012 році Путін змінився. Якщо сьогодні він каже, що його застали зненацька, то він говорить неправду", - стверджує екс-глава Єврокомісії.

Баррозу додав, що "Брюссель тримає відкритими двері для Києва", однак найближчим часом Україна не зможе вступити в ЄС, так як їй належить "проробити величезну роботу в області реформ".

Крім того, колишній глава Єврокомісії висловив думку, що Росія вже не є світовою державою. "Місце Росії займе Китай, і він буде мати незрівнянно більший вплив", - вважає він. Він також висловив сумнів у тому, що економічні проблеми Росії можуть призвести до глобальної кризи.

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