У травні ЄС може прийняти рішення про безвізовий режим з Україною - Яценюк

Про це повідомив на прес-конференції в міжнародному аеропорту «Бориспіль» прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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«Вчора (у Брюсселі - УНІАН) за результатами наших переговорів (з європейською стороною - УНІАН) сторони зазначали, що Україна перейшла до наступної фази імплементації безвізового режиму. І ми очікуємо оцінки нашими партнерами другої стадії безвізового режиму. Сподіваємося, що в Ризі в травні буде прийнято рішення про запровадження безвізового режиму. Україна робить для цього все можливе», - сказав Яценюк.

Прем'єр-міністр повідомив, що українська урядова делегація повернулася з Брюсселя, де відбулося перше засідання Ради асоціації між Україною і ЄС. «Це один із ключових органів, який ухвалює рішення про те, яким чином імплементувати угоду (про асоціацію – УНІАН), як її виконувати. Цей орган сформований на рівні Європейської комісії та уряду. Далі ми починаємо формат постійних зустрічей між урядом України і Єврокомісією, щоб кожен міністр зустрічався зі своїм колегою-єврокомісаром», – сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Європейський Союз висловив готовність ввести безвізовий режим для поїздок громадян України після виконання вимог Плану дій з лібералізації візового режиму. При цьому вже в листопаді українське МЗС підтвердило можливість ухвалення рішення про безвізовий режим з ЄС на саміті «Східного партнерства» в Ризі (Латвія) в травні 2015 року, оскільки Україна виконує необхідні умови, однією з яких є введення з 1 січня 2015 року процедури видачі біометричних закордонних паспортів.

Латвія стане країною-головою в ЄС у першій половині 2015 року.