Помер чоловік одіозної глави Ради Федерації - уродженки України

30 серпня стало відомо, що чоловік Матвієнко помер.

Помер чоловік спікера Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко, у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Чоловік Матвієнко давно хворів, повідомило РИА Новости джерело. "Він, на жаль, давно вже хворів, серйозні проблеми зі здоров'ям", — сказало джерело.

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Прес-служба Ради Федерації підтвердила, що чоловік Матвієнко помер у четвер.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив співчуття Валентині Матвієнко у зв'язку зі смертю її чоловіка, повідомила прес-служба білоруського лідера.

Нагадаємо, Валентина Матвієнко - родом з України. Їй заборонений в'їзд на територію нашої країни згідно з рішенням РНБО.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 30 серпня, на 81 році життя помер Йосип Кобзон. Останній місяць він провів у лікарні.