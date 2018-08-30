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"Його життя підтримували лише апарати": ЗМІ розповіли про останні дні Йосипа Кобзона

14:02, 30 серпня 2018
Суспільство
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Кобзон був підключений до ШВЛ / фото УНІАН

Останній місяць російський і радянський артист Йосип Кобзон провів у лікарні. Він лежав у реанімаційному відділенні приватної клініки в центрі Москви.

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Лікарям спочатку вдалося стабілізувати стан співака, пише Telegram-канал Mash.

"Однак два тижні тому його організм почав різко здавати. В останні дні його життя підтримували тільки апарати. Він був підключений до ШВЛ. Два дні тому Йосип Давидович впав у кому, з якої так і не вийшов. Він помер сьогодні вранці", - розповіли журналісти.

Нагадаємо, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #смерть#Йосип Кобзон