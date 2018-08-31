Місце Кобзона в Держдумі РФ може зайняти уродженець України

Мандат Кобзона може відійти виконавчому директору АТ «Атомредметзолото» Віктору Святецькому.

Мандат у Держдумі російського співака Йосипа Кобзона, який помер 30 серпня, може відійти виконавчому директору АТ «Атомредметзолото» Віктору Святецькому.

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Під час виборів до Держдуми Святецкий в регіональній групі №4 (Республіка Бурятія, Забайкальський край, Іркутська область) «Єдиної Росії» йшов слідом за Кобзоном, повідомляє "Собеседник".

Святецкий народився в 1965 році в с. Скаківка, Бердичівського району Житомирської області.

Кобзон був депутат шести скликань Держдуми — з 1995 року. Останні сім років він обіймав посаду першого заступника голови комітету Думи по культурі.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня співака госпіталізували у важкому стані. Кобзон помер 30 серпня на 81-му році життя. Артиста поховають другого вересня на Востряковському кладовищі в Москві.