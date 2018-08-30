Помер Йосип Кобзон

У Кобзона діагностували рак у 2005 році.

Сьогодні, на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон.

Про це повідомило видання "Комсомольская правда".

27 липня повідомлялося, що співака підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий.

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Також Россмо повідомляли, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився. Протягом більше 13 років артист бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му - другу.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126 / 2018. Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед" ДНР / ЛНР ". Міністерство культури України внесло артиста в список осіб, що загрожують національній безпеці країни. Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.