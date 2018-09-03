Макрон розповів про мрію Путіна зруйнувати ЄС

Мрія Володимира Путіна — «демонтаж» єдиного Європейського союзу, впевнений Емманюель Макрон.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю шведському телеканалу SVT розповів про своє ставлення до Володимира Путіна.

Глава держави зізнався, що поважає його як лідера, однак вважає, що він мріє про розвал ЄС.

«Я є одним з тих, хто вважає, що ми повинні разом з Росією вибудувати нову архітектуру безпеки — ми потребуємо такої дискусії разом з Росією. Але мрія Володимира Путіна — демонтаж Євросоюзу», — сказав президент Франції.