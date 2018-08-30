Макрон хоче модернізувати відносини ЄС з Росією, але не ціною України

За його словами, настав час для реалізму у відносинах з Москвою, однак ніхто не буде закривати очі на війну, яка точиться на Донбасі останні чотири роки.

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Євросоюзу пора модернізувати відносини з Росією, які встановилися після Холодної війни. Крім того, на його думку, потрібно зберегти «стратегічні відносини» з Туреччиною і іншими сусідами.

Про це повідомляє New York Times, додаючи, що нинішній президент Франції з перших днів на своїй посаді намагався покращити відносини Європи з Володимиром Путіним. Однак, реальному прогресу в цьому заважає війна, яку Росія веде проти України.

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«В наших інтересах, щоб у ЄС були стратегічні відносини з Туреччиною, так само як і з Росією, щоб досягти стабільності, яка в довгостроковій перспективі принесе більшу силу і узгодженість», - сказав Макрон під час візиту у Фінляндію.

«Але не йдеться про те, щоб просто забути останні кілька років, це було б не правильно. Йдеться про реалістичні речі, про більш глибоку співпрацю», - додав президент Франції, наголосивши, що Росія повинна спочатку продемонструвати прогрес у низці проблем, зокрема у відновленні миру в Україні.

На думку Макрона, «модернізовані» відносини з ЄС з Росією могли б включати розгляд питань кібербезпеки і оборони.

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У свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністо, який стояв поруч з Макроном у Гельсінкі, додав, що хотів би побачити спершу зміни у поведінці Росії і її рух у напрямку виконання Мінських угод. А лише тоді їй можна було б запропонувати нові стратегічні відносини.

«Росія хоче тісніших економічних зв’язків з Європою. Але ми не можемо це зробити, поки питання України лишається відкритим», - сказав президент Фінляндії.