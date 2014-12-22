У Москві подовжили домашній арешт парашутистам, що проходять у справі про зірку на висотці

Скаргу у справі четвертої обвинуваченої суд розгляне пізніше, повідомила Російська служба Бі-бі-сі.

В ніч на 20 серпня невідомі вивісили на шпилі висотки український прапор, перефарбувавши половину зірки в синій колір.

Прапор провисів на висотці близько трьох годин, після чого його зняли, а зірку перефарбували назад в золотистий колір. Того ж дня московська поліція затримала чотирьох осіб з альпіністським спорядженням за підозрою в причетності до інциденту.

Читайте такожРуфер Мустанг розповів, як їхав з Москви з обличчям і руками у фарбіСамі парашутисти-любителі назвали подію збігом обставин. За їх словами, вони займаються спортивними стрибками, і в день затримання стрибнули з парашутом з висоти на 30-40 метрів нижче шпиля із зіркою.