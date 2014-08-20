У Москві шпиль висотки розфарбували у синьо-жовтий та встановили прапор України
10:47, 20 серпня 2014Світ
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У Москві невідомі встановили український прапор на шпилі висотки.
Прапор на одній з висоток Москви / zyalt.livejournal.com
Сьогодні вночі невідомі розфарбували зірку на одній зі сталінських висоток у Москві в кольори українського прапора та встановили на ній прапор України.
Про це повідомив журналіст-блогер Ілля Варламов у своєму Livejournal.
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"До 10 ранку на зірку піднявся робочий. Як заповідав прем'єр Медведєв, насамперед робітник зробив "селфі" на тлі прапору, а тільки потім зняв його", - пише він.
Між тим, один з рупорів російських пропагандистів Lifenews повідомляє, що невідомий протягом всієї ночі розфарбовув зірку в синьо-жовті кольори, а вранці зістрибнув з будинку на парашуті та приземлився у дворі.
Синьо-жовтий прапор майорить на багатоповерхівці в Москві
Відео Lifenews: Нібито парашутист, розфарбувавший шпиль, зістрибує у двір
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