New York Times: ФБР намагалося завербувати олігарха-друга Путіна

Американські агенти хотіли, щоб Дерипаска все розповів про свого колишнього партнера Манафорта і про те, як Кремль впливав на американські вибори.

За оцінками чиновників США, існують досить переконливі докази, щоб звинуватити російського олігарха з тісними зв’язками в Кремлі Олега Дерипаску у вимаганні, хабарництві і навіть вбивстві. Вони також вирішили, що російський багатій може бути хорошим інформатором.

З 2014 до 2016 року агенти ФБР і Департамент юстиції США безуспішно намагалися перетворити Дерипаску на свого «стукача». Вони натякнули олігарху, що можуть допомогти вирішити його проблеми з отриманням візи в США чи навіть зробити інші кроки у напрямку ліквідації його юридичних проблем. За це вони сподівалися отримати інформацію про організовану злочинність Росії, а пізніше і про вірогідну російську допомогу команді Дональда Трампа на виборах в 2016 році.

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Про це пише New York Times з посиланням на нинішніх і колишніх соратників Дерипаски. В одному з епізодів агенти ФБР з’явилися без запрошення і попередження в будинку Дерипаски у Нью-Йорку і спробували натиснути на нього, щоб він розповів, чи його колишній бізнес-партнер Пол Манафорт, будучи головою виборчого штабу Трампа, дійсно відігравав роль сполучної ланки між командою кандидата-республіканця і Кремлем. Спроба завербувати Дерипаску була частиною більш широких таємних американських зусиль, націлених схилити до співпраці приблизно півдесятка російських багатіїв, які завдячують своїм багатством Володимиру Путіну, як і Дерипаска.

Важливими гравцями у цій кампанії видання називає чиновника Департаменту юстиції США Брюса Ора і колишнього британського шпигуна Великої Британії Крістофера Стіла. Останній прославився в ролі автора брудного досьє на Трампа, в якому було вказано на зв’язок між його виборчою командою і Москвою.

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Систематичні спроби схилити російських олігархів на бік Америки видання називає безуспішними. А джерела розповіли виданню, що Дерипаска відмовився співпрацювати зі слідчими, заявивши, що він «не погоджується з їхніми теоріями про причетність російської організованої злочинності і Кремля до втручання у вибори». Олігарх також розповів Кремлю про американські спроби його завербувати.

Однак, поява цієї інформації в пресі дало соратникам Трампа нові важелі у спробі зупинити розслідування втручання Росії у американські вибори в 2016 році, яке веде спеціальний представник Департаменту юстиції США Роберт Мюллер.