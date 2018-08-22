Суд присяжних визнав Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачень із 18 висунутих

Присяжні не змогли ухвалити рішення по 10 пунктах обвинувачення, які інкримінуються Манафорту.

Суд присяжних визнав Пола Манафорта винним за 8 пунктами звинувачення із 18.

Рішення озвучено під час засідання суду в американському місті Олександрія у вівторок, 21 серпня, повідомляють Bloomberg і Associated Press.

"Федеральне судове журі в Вірджинії заявило, що винесло вердикт у суді над колишнім головою передвиборної кампанії президента Дональда Трампа Полом Манафортом", - йдеться у повідомленні.

При цьому, присяжні не змогли ухвалити рішення по 10 з 18 пунктів обвинувачення, які інкримінуються Манафорту. Суддя оголосив процес стосовно них таким, що не відбувся й відклав до 29 серпня розгляд питання, як продовжувати процес далі.

Читайте такожPolitico: Суд над Манафортом дає Україні підстави для справ проти своїх чиновників і олігархів

Зазначається, що 5 із 8 обвинувачень мають відношення до ухиляння від податків, 1 - недекларування іноземних банківських рахунків, як вимагає того закон. Ще 2 пункти - щодо банківського шахрайства.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом йому загрожує до 80 років ув'язнення.

Суд присяжних визначався з вироком Манафорту упродовж 4 діб, до його складу входять 6 жінок та 6 чоловіків.

Як зазначає Bloomberg, рішення присяжних є ударом по президенту США Дональду Трампу, проти якого веде розслідування спецпрокурор Роберт Мюллер. Справа Манафорта стала першою, яке Мюллер передав до суду.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь чинного глави Білого дому Дональда Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів екс-президента Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йдеться, що Манафорт і його колишній бізнес-партнер Рік Ґейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, "Партії регіонів" та «Опозиційного блоку».

За останніми даними, Манафорт отримав від українських політиків 31 млн доларів за надання політичних консультацій лише у 2012 році.

Манафорт та Ґейтс перевели мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям та на банківські рахунки, які були відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсенті і Гренадинах та Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній та банківських рахунків, постійно хибно повідомляючи у власних податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.