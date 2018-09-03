Одна з дочок Манафорта вирішила змінити прізвище на Бонд (відео)

Джессіка Манафорт пояснила, що нове прізвище "більше пасує її професії".

Дочка Пола Манафорта Джессіка подала заяву до суду з проханням змінити її теперішнє прізвище за батьком на дівоче прізвище матері.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на The New York Post.

Заяву та інші необхідні документи Джессіка Манафорт подала 31 серпня до Верховного суду Манхеттена.

"Я хочу, щоб моїм новим ім'ям було Джессіка Енн Бонд замість мого нинішнього імені", - йдеться в її заяві.

Джессіка Манафорт пояснила, що нове прізвище "більше пасує її професії". Крім того, вона прагне "відокремити себе та свою роботу від суспільного сприйняття, яке не має нічого спільного з тією людиною, якою я є".

За інформацією видання, донька Манафорта працює незалежним продюсером і вже протестувала нове ім'я у своєму останньому фільмі "Роузі", який вийшов на екрани в липні. У титрах вона значилася як Джесс Бонд.

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Як повідомлялося, 31 липня в США почався суд над Манафортом, якого звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків за майже 10 років співпраці з колишнім керівництвом України.

Слідство вважає, що за роботу політичного консультанта в Україні Манафорт заробив понад 60 мільйонів доларів.

Слідча група представила понад 300 документів, які розкривають деталі співпраці Манафорта з "Партією регіонів" і "Опозиційним блоком".

Зрештою Манафорта визнали винним за 8 з 18 пунктів обвинувачення.

Повідомлялося, що політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт за роботу в Україні у 2010-2014 роках заробив понад 60 мільйонів доларів, у тому числі - 31 млн доларів від українських політиків у 2012 році.

Екс-партнер Пола Манафорта Рік Гейтс на суді заявив, що українські клієнти Манафорта - Ахметов, Льовочкін, Тігіпко, Клюєв, Колесніков - перевели на рахунок Манафорта на Кіпрі мільйони доларів. були й інші українські клієнти.