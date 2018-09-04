Смоленська катастрофа: в Польщі заговорили про підробку Росією «чорних скриньок» з Ту-154М

Національний авіаційний науково-дослідний інститут у США опрацьовує відтворення перебігу катастрофи, зазначив голова Підкомісії з розслідування катастрофи.

У розслідувачів смоленської трагедії є припущення, що Росія підробила бортові самописці з літака Ту-154М президента Польщі Леха Качинського.

Як повідомляє «Польське радіо», таку заяву зробив голова Підкомісії з розслідування смоленської авіакатастрофи, екс-міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич.

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Політик наголосив, що російська сторона зареєструвала у протоколі виявлені чотири «чорні скриньки». Однак, за словами Мацєревича, у Ту-154М немає чотирьох «чорних скриньок».

«Існує припущення про те, що „чорні скриньки” були підроблені. Наявність двох пар подібних, але таких, що відрізняються „чорних скриньок”, наводить на думку те, що йдеться про підробку», – заявив він.

Мацєревич додав, що якщо росіяни не погоджуються з цим, то Міжнародна організація цивільної авіації повинна втрутитися у розслідування.

Екс-міністр національної оборони розповів, що смоленська підкомісія постійно працює.

«Роботи постійно продовжуються, ми завершуємо реконструкцію уламків, зроблених на підставі світлин», – повідомив він.

Голова Підкомісії додав, що Національний авіаційний науково-дослідний інститут у США опрацьовує відтворення перебігу подій.

Напередодні, 3 вересня, у російському Смоленську польські та російські експерти почали повторний огляд уламків літака Ту-154М президента Польщі Леха Качинського.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Північний» під Смоленськом розбився літак Ту-154. На його борту перебували президент Польщі Качинський, його дружина й інші високопоставлені особи - загалом 96 осіб. Усі вони загинули.

У Міждержавному авіаційному комітеті назвали причинами катастрофи літака неправильні дії екіпажу й психологічний тиск на нього. У свою чергу Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, виділивши як фактор події недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому.

Прихильники польської партії «Закон і справедливість» (PiS), співзасновником якої був Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя президента, і заявили, що влада Польщі й РФ приховують це. У Польщі вирішили повторно розслідувати причини Смоленської катастрофи і створили нову комісію.

10 квітня колишній міністр оборони Польщі, голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною смерті людей був вибух, який стався перед тим, як літак впав на землю. У свою чергу, у СК РФ стверджують, що на борту літака вибуху не було.