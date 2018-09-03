Польські експерти почали повторне вивчення уламків президентського Ту-154 у Смоленську

Згідно з процедурою, усі дії будуть проводити російські експерти, а польська група буде спостерігати за процесом.

Сьогодні, 3 вересня, у російському Смоленську польські та російські експерти почали повторний огляд уламків літака Ту-154М президента Польщі Леха Качинського.

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Як повідомляє "Польське радіо", польські прокурори зустрілися з представниками Слідчого комітету Росії, щоб узгодити обсяг робіт та їхній графік.

Згідно з інформацією, група з п’яти польських експертів отримала згоду від РФ на новий огляд уламків Ту-154М в рамках міжнародної правової допомоги, про яку польська слідча група просила вже тривалий час. Згідно з процедурою, усі дії будуть проводити російські експерти, а польська група буде спостерігати за процесом.

Підкомісія Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи вважає, що причиною катастрофи президентського Ту-154 став вибух. Зокрема, ліве крило літака було знищено в результаті внутрішнього вибуху, а не зіткнення з березою. Комісія також виявила запис моменту вибуху на бортовому самописці літака.

Довідка УНІАН. 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому «Північний» під Смоленськом розбився літак Ту-154. На його борту перебували президент Польщі Качинський, його дружина й інші високопоставлені особи - загалом 96 осіб. Усі вони загинули. Польська делегація летіла на заходи, присвячені 70-й річниці Катинської трагедії.

У Міждержавному авіаційному комітеті назвали причинами катастрофи літака неправильні дії екіпажу й психологічний тиск на нього.

У свою чергу Комісія державної авіації з розслідування авіакатастроф МВС Польщі визнала причиною катастрофи помилку екіпажу, виділивши як фактор події недостатнє аеронавігаційне забезпечення польоту з боку диспетчерів аеродрому.

Прихильники польської партії «Закон і справедливість» (PiS), співзасновником якої був Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя президента, і заявили, що влада Польщі й РФ приховують це.

У Польщі вирішили повторно розслідувати причини Смоленської катастрофи і створили нову комісію.

10 квітня колишній міністр оборони Польщі, голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Антоній Мацеревич заявив, що причиною смерті людей був вибух, який стався перед тим, як літак впав на землю.

У свою чергу, у СК РФ стверджують, що на борту літака вибуху не було.