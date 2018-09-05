Мей порадилася із Трампом перед оголошенням підозрюваних у справі Скрипалів

Великобританія та її союзники збираються об'єднати зусилля для того, щоб викрити і ліквідувати військову розвідувальну мережу ГРУ.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пізно ввечері у вівторок, 4 вересня, провела розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Мей.

Як зазначається, розмова між Трампом і Мей відбулася за кілька годин до того, як британський прем'єр-міністр назвала підозрюваних в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері.

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За словами прес-секретаря, Великобританія та її союзники збираються об'єднати зусилля для того, щоб викрити і ліквідувати військову розвідувальну мережу ГРУ.

«Дії ГРУ — це загроза для всіх наших союзників, ми ділимося інформацією один з одним, і тепер ми будемо нарощувати наші колективні зусилля, щоб зруйнувати і ліквідувати їхню мережу», — сказав прес-секретар.

Раніше Мей заявила, що підозрювані у справі Скрипалів є співробітниками ГРУ.