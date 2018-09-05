Мей назвала підозрюваних у справі Скрипалів співробітниками російської військової розвідки

Вона також звинуватила Росію в дезінформації у справі про отруєння.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки.

Про це повідомляє The Guardian.

Двоє росіян Олександр Петров і Руслан Боширов, які, за версією Британії, отруїли Скрипалів, є офіцерами Головного розвідувального управління Генштабу Росії, заявила Мей. За її словами, операцію по отруєнню в Солсбері схвалили не тільки керівники ГРУ, але і високопоставлені фігури в російській державі.

Тереза Мей зазначила, що в березні, відразу після отруєння Скрипалів, Росія намагалася поставити під сумнів висновки Великобританії, що до цього причетна влада РФ, і деякі люди вірили в це. Зараз, за словами прем'єра, уряд довів, що в операції брала участь Росія.

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Мей вважає, що дії ГРУ загрожують "усім нашим союзникам і всім нашим громадянам". Вона пообіцяла, що Великобританія використовує весь апарат національної безпеки, щоб протистояти ГРУ.

Мей розповіла, що британська влада неодноразово просила Росію пояснити, що сталося в Солсбері, однак Москва у відповідь навмисне заплутувала питання і брехала.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція випустила фотографії переміщення двох росіян, Олександра Петрова та Руслана Боширова, підозрюваних в отруєнні в Солсбері.