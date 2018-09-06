Відродження класики: фінальний трейлер нового «Хижака» підірвав мережу (відео)

Сюжет фільму буде присвячено протистоянню людей та агресивних інопланетян-мисливців в американській глибинці.

Останній трейлер нового бойовика «Хижак», який стане продовженням культової фантастичної франшизи, зібрав 3,7 млн переглядів за 5 днів.

Трейлер з'явився на офіційному Youtube-каналі 20th Century Fox в останній день літа, 31 серпня.

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Сюжет фільму буде присвячено протистоянню людей і агресивних інопланетян-"мисливців" в американській глибинці. Студія позиціонує картину як переосмислення серії.

Режисер нового «Хижака» Шейн Блейк («Славні хлопці», «Залізна людина 3») свого часу знявся в першому фільмі серії з Арнольдом Шварценеггером.

Прем'єра "Хижака" в Україні відбудеться 13 вересня.

Раніше повідомлялося, що британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль в новому серіалі Netflix за культовою фентезі-сагою про відьмака Геральта, створеною польським письменником Анджеєм Сапковським.