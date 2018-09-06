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Відродження класики: фінальний трейлер нового «Хижака» підірвав мережу (відео)

13:05, 06 вересня 2018
Світ
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"Хижаки" повертаються на великі екрани / Скріншот - Youtube, 20th Century Fox

Трейлер з'явився на офіційному Youtube-каналі 20th Century Fox в останній день літа, 31 серпня.

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Сюжет фільму буде присвячено протистоянню людей і агресивних інопланетян-"мисливців" в американській глибинці. Студія позиціонує картину як переосмислення серії.

Режисер нового «Хижака» Шейн Блейк («Славні хлопці», «Залізна людина 3») свого часу знявся в першому фільмі серії з Арнольдом Шварценеггером.

Прем'єра "Хижака" в Україні відбудеться 13 вересня.

Раніше повідомлялося, що британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль в новому серіалі Netflix за культовою фентезі-сагою про відьмака Геральта, створеною польським письменником Анджеєм Сапковським.

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Теги: #трейлер#кіно