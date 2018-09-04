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«Супермен» Генрі Кавілл зіграє відьмака Геральта в новому серіалі Netflix

19:39, 04 вересня 2018
Світ
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У Netfix вирішили взяти Генрі Кавілла на роль Геральта з Рівії / Instagram - henrycavill

Британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль в новому серіалі Netflix за культовою фентезі-сагою про відьмака Геральта, створеною польським письменником Анджеєм Сапковським.

Дану інформацію підтвердили в соцмережах сам Кавілл, а також шоураннер серіалу Лорен Хіссріч.

«Він був першим, з ким я зустрілася. У мене ще не було письменників або самих сценаріїв – лише «зелене світло» [студії] та море ентузіазму. Це було чотири місяці тому, і я ніколи не забувала пристрасть, яку він ніс. Він і є Геральт. Він був ним завжди. Я з таким хвилюванням вітаю Генрі Кавілла у сім'ї «Відьмака», - написала Хіссріч в Twitter.

Офіційний акаунт Netflix у Twitter назвав затвердження Кавілла на роль відмінним вибором.

Генрі Кавілл відомий як виконавець ролі Супермена у фільмах кінематографічного всесвіту DC. Він також знімався в популярному серіалі «Тюдори».

«Сага про відьмака» – цикл книг польського письменника Анджея Сапковського в жанрі фентезі. Перша книга побачила світ у 1986 році, а остання – в 2013.

За мотивами книг в 2002 році було випущено польський телесеріал, а в подальшому польська студія-розробник CD Projekt створила за «Відьмаком» успішний цикл відеоігор, які також отримали культовий статус.

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Теги: #серіали#Netflix в Україні