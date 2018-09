«Супермен» Генрі Кавілл зіграє відьмака Геральта в новому серіалі Netflix

Британський актор Генрі Кавілл зіграє головну роль в новому серіалі Netflix за культовою фентезі-сагою про відьмака Геральта, створеною польським письменником Анджеєм Сапковським.

Дану інформацію підтвердили в соцмережах сам Кавілл, а також шоураннер серіалу Лорен Хіссріч.

«Він був першим, з ким я зустрілася. У мене ще не було письменників або самих сценаріїв – лише «зелене світло» [студії] та море ентузіазму. Це було чотири місяці тому, і я ніколи не забувала пристрасть, яку він ніс. Він і є Геральт. Він був ним завжди. Я з таким хвилюванням вітаю Генрі Кавілла у сім'ї «Відьмака», - написала Хіссріч в Twitter.

