У мережі з'явилися перші фото фільму "Капітан Марвел"

Це перший фільм Marvel про жінку-супергероя: він розповість про пілота Керол Денверс.

Видання Entertainment Weekly опублікувало офіційні кадри зі зйомок «Капітана Марвел».

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Це перший фільм Marvel про жінку-супергероя: він розповість про пілота Керол Денверс — наполовину людину, наполовину крі (інопланетна раса). Денверс - наймогутніший позитивний персонаж всесвіту Marvel. Її роль виконала актриса Брі Ларсон.

More Captain Marvel: here's my interview with Brie Larson about suiting up to play the MCU's most powerful hero ever. https://t.co/Y52RWiBh2W — Devan Coggan (@devancoggan) September 5, 2018

Especially hyped for Gemma Chan as the Kree sniper Minn-Erva and Lashana Lynch as the Air Force pilot Maria Rambeau. https://t.co/r0uGBeOem2#CaptainMarvelpic.twitter.com/DHOa6sRwLc — Devan Coggan (@devancoggan) September 5, 2018

Дія фільму розгорнеться в 90-х. У фільмі з'являться інопланетяни скрулли. Вони вміють змінювати свою зовнішність і зображати інших істот, бездоганно копіюючи їх манеру мови і поведінку.

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