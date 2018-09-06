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У мережі з'явилися перші фото фільму "Капітан Марвел"

14:24, 06 вересня 2018
Світ
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Денверс — самий могутній позитивний персонаж у всесвіті Marvel / фото oxvo.ru/captain-marvel/

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Це перший фільм Marvel про жінку-супергероя: він розповість про пілота Керол Денверс — наполовину людину, наполовину крі (інопланетна раса). Денверс - наймогутніший позитивний персонаж всесвіту Marvel. Її роль виконала актриса Брі Ларсон.

Дія фільму розгорнеться в 90-х. У фільмі з'являться інопланетяни скрулли. Вони вміють змінювати свою зовнішність і зображати інших істот, бездоганно копіюючи їх манеру мови і поведінку.

Раніше останній трейлер нового бойовика «Хижак», який стане продовженням культової фантастичної франшизи, зібрав 3,7 млн переглядів за 5 днів.

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Теги: #фільми#Марвел