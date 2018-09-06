Rzeczpospolita: Велика війна в Україні може спалахнути вже через тиждень

Москва погрожує поховати «Мінські угоди», а ескалація кровопролиття, яке триває вже чотири роки, може відбутися будь-якого моменту.

Самопроголошені ватажки так званої «ДНР» стверджують, що повномасштабна війна спалахне 14 вересня.

Один з лідерів бойовиків Едуард Басурін поширює інформацію, що нібито армія України збирається піти в наступ з боку Маріуполя. Там зараз базується 12 тисяч українських солдатів, які б за підтримки танків і артилерії нібито почнуть наступ на Новоазовськ, окупований російськими силами, пише Rzeczpospolita.

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Російські терористи бояться, що армія України хоче їх оточити. А вбивство ватажка «ДНР» Олександра Захарченка було «частиною наступу Києва». Басурін запевняє, що в окупованому Донецьку не хочуть кровопролиття. Але нібито українська сторона збирається його влаштувати.

В Києві ж заперечують причетність до вбивства Захарченка, яке вже призвело до ескалації ситуації на фронті.

«Якщо повномасштабна війна спалахне, це станеться точно не з вини України. В Києві ніхто не піде на таке рішення, тому що всі розуміють, до чого це призведе. Нас би звинуватили у порушенні Мінських угод і з’явився б ризик скасування санкцій Заходу проти Росії, прив’язаних до тих домовленостей», - сказав польському виданню український експерт «Центру Разумкова» Олексій Мельник.

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Він додав, що українська сторона добре знає, що виконання Мінських угод дорівнювало б втраті суверенітету. Зривати їх ніхто не буде, але і у виконанні теж поспіху не буде. Крім того, Росія не виконала навіть перших пунктів домовленостей і не вивела досі з Донбасу своїх військ.

Тим часом, у Росії прямо говорять про розрив Мінських угод. Державний пропагандистський канал «Россия 1» повідомив про це, додавши, що причиною може стати смерть Захарченка. Адже він і Ігор Плотницький, який керував окупованим Луганськом, підписали домовленості у білоруській столиці. Тепер обох їх немає в так званих «республіках». Непокоїть і те, що МЗС Росії відкидає будь-яку можливість зустрічі в Нормандському форматі, називаючи її «блюзнірством» після смерті ватажка російських терористів.

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«Ситуація на півдні дуже напружена. Москва не відмовилася від плану сполучити так звані донецькі «республіки» з анексованим Кримом. Так вона змогла б отримати доступ до української води і наземний коридор до півострова», - пояснив Мельник.

У Москві ж говорять про те, що нібито Київ збирається піти в наступ на Донбасі. Адже він розбудував свою армію і хоче силою все завершити. Його підтримують США, а Європа виступає проти. Про це виданню сказав професор Олексій Подберьозкін з Центру військово-політичних досліджень Московського інституту міжнародних відносин. При цьому російський професор описав сценарій, при якому Україна нібито атакує окуповані російськими військами свої території, а тоді Москва «дійде до Києва». Дуже нагадує провокацію, яку Кремль влаштував проти Грузії в Південній Осетії 10 років тому.