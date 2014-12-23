Влада Зімбабве має намір почати розпродаж слонів

Влада Зімбабве має намір найближчим часом почати розпродаж слонів, оскільки найбільшому в країні Національному парку Хванге не вистачає державного фінансування. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Bloomberg.

Зімбабве планує продати 62 слона покупцям з Китаю, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Вартість одного слона складе від $40 до $60 тис. в залежності від віку. За словами Джеффріза Матіпано з Управління у справах парків і дикої природи Зімбабве, щорічні витрати на забезпечення роботи парку становлять близько $2,3 млн, і виручена сума повинна покрити витрати.

Покупці з ОАЕ готові придбати 15 слонів, китайці - 27, французи - від 15 до 20 слонів. При цьому з ПАР надійшли запити на купівлю африканських буйволів і чорних антилоп.

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Африканських слонів відносять до видів, що знаходяться під загрозою зникнення, хоча в останні роки їх чисельність у деяких країнах почала збільшуватися. У дикій природі у 37 державах Африки проживають близько 470 тис. слонів, у тому числі близько 300 тис. - на півдні континенту в Намібії, Ботсвані, Зімбабве й ПАР.

У парку Хванге зараз 43 тис. слонів, тоді як він в змозі забезпечити сприятливі умови проживання лише для 15 тис. особин, стверджує Матіпано. При цьому під тиском громадської думки влада Зімбабве з 1998 року відмовилися від вибракування тварин, а на ефективні заходи контрацепції і переміщення слонів у парку немає грошей.

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Одним із найбільш дорогих завдань є забезпечення слонів питною водою: витрати перевищують $500 тис. на рік, оскільки дорослий африканський слон споживає до 200 літрів води в добу. Крім того, слонів необхідно захищати від браконьєрів, на що у парку також не вистачає коштів і персоналу. Минулого року браконьєри використовували ціаністий калій, щоб отруїти 293 слонів, цього року загинули ще 139 тварин.

Обсяг ВВП Зімбабве скоротився вдвічі з 2000 року, що змусило владу до мінімуму зменшити витрати на охорону навколишнього середовища та інфраструктуру. Зімбабве - одна з найбідніших країн світу, у держави немає навіть власної валюти. Кожні чотири роки населення країни збільшується на мільйон осіб.