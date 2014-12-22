МЗС висловив протест у зв'язку з візитом міністра Зімбабве в Крим

Про це повідомили у Департаменті інформаційної політики та комунікацій МЗС. Україна розцінює цей крок як ігнорування зімбабвійською стороною чинного українського законодавства, норм міжнародного права, статуту ООН та резолюції Генасамблеї ООН «Територіальна цілісність України», зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС також підкреслює, що це може мати негативні наслідки для подальшого розвитку українсько-зімбабвійських відносин.

У зв'язку з цим МЗС закликає Зімбабве неухильно поважати територіальну цілісність і суверенітет України і дотримуватися норм міжнародного права.

Як повідомлялося, на минулому тижні анексований Росією Крим відвідала делегація Зімбабве на чолі з міністром навколишнього середовища, водних ресурсів і клімату.