Скрипаль допомагав іспанським спецслужбам у боротьбі з російською мафією – NYT

В останні роки Скрипаль повернувся до Іспанії, аби провести кілька зустрічей з офіцерами іспанської розвідувальні служби CNI.

Колишній російський розвідник і подвійний агент Сергій Скрипаль, отруєний «Новачком», в останні роки працював з іспанською розвідкою.

Про це повідомляє New York Times. Зазначається, що Іспанія активно веде боротьбу з російськими організованими злочинними угрупованнями. Деякі з цих угруповань пов'язані з урядом РФ.

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Замість того, щоб жити звичайним життям у відставці, Скрипаль, як наголошується, продовжував проводити брифінги для розвідників у Чехії та Естонії. Зараз стало відомо і про його активність в Іспанії.

Журналісти зазначають, що дана інформація дозволяє провести вражаючі паралелі між Сергієм Скрипалем та іншим російським колишнім розвідником – Олександром Литвиненком, який в 2006 році помер у Лондоні від отруєння полонієм.

Іспанська влада визнавала, що залучала Литвиненка до кампанії проти російської організованої злочинності.

Зазначається, що у Скрипаля за плечима довга історія роботи в Іспанії. В середині дев'яностих років він, будучи офіцером російського ГРУ, був розміщений в Мадриді. Скрипаль працював під прикриттям, як військовий аташе при російському посольстві.

Згідно з матеріалами російської справи проти Скрипаля, саме тоді він був завербований британською розвідкою. Згодом це призвело до його арешту в РФ в 2004 році, звільнення в рамках обміну шпигунами з США в 2010, і його переселенням у Великобританію того ж року.

Однак в останні роки Скрипаль повернувся до Іспанії, щоб провести кілька зустрічей з офіцерами іспанської розвідувальні служби CNI. При цьому, зміст і точний час цих зустрічей засекречено.

Зазначається, що після розпаду Радянського Союзу Іспанія стала «раєм» для російських кримінальних авторитетів і корумпованих посадовців, які скуповували у країні нерухомість.

Нові візити Скрипаля в Іспанії підтвердив діючий високопоставлений чиновник, але не надав додаткової інформації. Однак колишні чиновники стверджують, що Скрипаль був винятково корисний у боротьбі з російською організованою злочинністю.

Раніше в британському уряді заявили, що відповідальність за отруєння колишнього агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в англійському місті Солсбері несе президент Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, колишній офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія 4 березня були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок" у місті Солсбері. Російська влада заперечує будь-яку причетність до цього злочину.