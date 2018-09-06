У Британії заявили, що за отруєння Скрипалів відповідальний Путін (відео)

Британська влада упевнена, що майже напевно це отруєння було санкціоновано вищим керівництвом російської держави.

В кінцевому підсумку відповідальність за отруєння колишнього агента ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в англійському місті Солсбері несе президент Володимир Путін.

Читайте такожМей назвала підозрюваних у справі Скрипалів співробітниками російської військової розвідки

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ з питань безпеки Великобританії Бен Уоллес, передає Бі-бі-сі.

Британські дипломати в присутності російської сторони сьогодні проінформують Раду Безпеки ООН про двох російських громадян, підозрюваних у замаху на Сергія Скрипаля та його дочки.

Британська прокуратура заявляє, що слідство надало достатньо переконливі докази для висунення обвинувачення двом росіянам, які, за словами прем'єр-міністра Терези Мей, є співробітниками ГРУ - російської військової розвідки.

Бен Уоллес заявив, що Британія повинна використати це засідання, щоб чинити тиск на російську владу і заявити в ООН про те, що подібна поведінка абсолютно неприйнятна.

Як повідомляв УНІАН, колишній офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія 4 березня були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Солсбері. Російська влада заперечує будь-яку причетність до цього злочину.

5 вересня британський прем'єр Тереза Мей повідомила на засіданні парламенту, що підозрювані в'їхали до Великобританії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов. За її словами, враховуючи командну структуру ГРУ, отруєння Скрипалів не могло бути самодіяльністю співробітників управління, які вийшли з-під контролю, а майже напевно було санкціоновано вищим керівництвом російської держави.