Жириновський влаштував бійку у центрі Москви через те, що його назвали "г**ном" (відео)

Жириновський прийшов на Пушкінську площу, де його назвали "г**ном" і "клоуном".

У неділю, 9 вересня, по всій Росії проходять акції проти пенсійної реформи, анонсовані Навальним. Володимир Жириновський, глава партії ЛДПР, прийшов на Пушкінську площу в Москві, де зустрівся з учасниками акції.

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Протестувальники на Пушкінській площі запитали Жириновського про те, як він ставиться до пенсійної реформи. Лідер ЛДПР заявив, що він і його партія голосували проти неї, а у реформі винні комуністи. Натовп почав скандувати: "Клоун!" і "Ганьба!", передає "Дождь".

"Жириновський влаштував бійку на Пушкінській. Тому що хтось назвав його г**ном", - пише у своєму Telegram-каналі "Лентач".

Як повідомляв УНІАН, прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії проводять акції протесту проти підвищення пенсійного віку.