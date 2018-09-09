По всій Росії проходять протести проти пенсійної реформи - почалися затримання й зіткнення (фото, відео)

У день виборів по всій РФ проходять акції протесту проти пенсійної реформи.

Прихильники Олексія Навального 9 вересня в єдиний день голосування по всій Росії проводять акції протесту проти підвищення пенсійного віку.

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Акції узгоджені лише деяких містах, у деяких, включаючи Москву і Санкт-Петербург — ні, передає "Медуза".

У Хабаровську затримано 12 учасників акції протесту, у Томську — не менше 10, Комсомольську-на-Амурі — четверо. У Новосибірську повідомляється про сутички демонстрантів з поліцією.

Зазначається, що цей день був обраний для протестів, тому що 9 вересня у 80 суб'єктах РФ проходять вибори різного рівня. Зокрема, в Москві обирають мера, а в Підмосков'ї — губернатора. Перший (і наймолодший) губернатор вже обраний — Ямало-Ненецький АТ очолив 30-річний Дмитро Артюхов.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про безальтернативність підвищення пенсійного віку в РФ, пов'язавши це з «безпекою країни». Відповідно до законопроекту, пенсійний вік у Росії підвищиться для чоловіків - до 65 років до 2028 року, для жінок - до 63 років до 2034 року.