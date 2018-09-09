На протестах в Пітері жорстко затримали 10-річну дитину (фото, відео)

Нагадаємо, по всій Росії проходять акції проти пенсійної реформи.

У неділю, 9 вересня, по всій Росії проходять акції проти пенсійної реформи, анонсовані Навальним.

Як повідомляє Дождь, в Санкт-Петербурзі затримання проходять в жорсткій формі.

На кадрах відео видно, як співробітники поліції затримали хлопчика, якому, за словами кореспондента Дождя, близько 10 років на вигляд. Хлопчик плакав, коли його вели в автозак.

Також повідомляється, що був жорстко затриманий пенсіонер, якого люди з натовпу намагалися захистити від співробітників Омону. По дорозі в автозак він втратив окуляри. Пізніше стало відомо, що пенсіонеру стало погано. Йому викликали швидку.

Мітинги проив пенсійної реформи проходять по всій Росії, акції погодили тільки в Кургані, Чебоксарах, Кірові і Березниках.

Читайте такожПо всій Росії проходять протести проти пенсійної реформи - почалися затримання й зіткнення (фото, відео)

У Санкт-Петербурзі 7 вересня влада відкликала узгодження, пояснивши це комунальною аварією. У Москві пройде неузгоджена акція.

25 серпня Навального затримали у будинку і заарештували на 30 діб. Напередодні акції в Москві затримали соратників Навального Георгія Албурова і Володимира Мілова, в день акції 9 вересня затримали юриста ФБК Любов Соболь. Напередодні 9 вересня в регіонах також затримували і активістів заарештовували.